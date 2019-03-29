Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллегиРоссийская газета 16:17
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. После того, как в соцсетях обнаружились ее снимки в спортивном купальнике, педагогу пришлось покинуть школу.
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В Казани учительницы начали выкладывать фото в купальниках, поддерживая коллегу
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Российские педагоги поддержали уволенную учительницу флешмобом: фото в купальниках
Московский Комсомолец14:24
Казанская учительница выложила фото в купальнике в поддержку барнаульской коллеги
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«Кто потом будет учить наших детей?»: Педагогов увольняют за фото в купальнике
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