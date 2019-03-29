Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллегиРоссийская газета 29 марта в 16:17
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. После того, как в соцсетях обнаружились ее снимки в спортивном купальнике, педагогу пришлось покинуть школу.
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Учителя устроили флешмоб в поддержку уволившейся из-за фото в купальнике коллеги из Барнаула
Алтапресс29 марта в 22:28
Российские педагоги поддержали уволенную учительницу флешмобом: фото в купальниках
Московский Комсомолец29 марта в 14:24
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