Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллегиРоссийская газета 29 марта в 16:17

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. После того, как в соцсетях обнаружились ее снимки в спортивном купальнике, педагогу пришлось покинуть школу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт оценила флешмоб учителей с фото в купальниках

РИА Новостивчера в 12:29

Учителя поддержали фотографиями в купальниках свою коллегу из Барнаула

REGNUMвчера в 00:35

Ксения Собчак разделась ради прав учителей на фото в купальниках

URA.Ruвчера в 03:03

В поддержку учительницы из Барнаула начался флешмоб #УчителяТожеЛюди

Алтайская правдавчера в 00:19

Собчак поддержала своим фото флешмоб раздетых учителей

Взгляд.рувчера в 03:34

Учителя устроили флешмоб в поддержку уволившейся из-за фото в купальнике коллеги из Барнаула

Алтапресс29 марта в 22:28

Российские педагоги поддержали уволенную учительницу флешмобом: фото в купальниках

Московский Комсомолец29 марта в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Футбол

«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата Германии

Франкфуртский "Айнтрахт" одержал разгромную победу над "Штутгартом" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:13
Политика

Штаб Порошенко выявил ручку с исчезающими чернилами на участке в Киеве

В Киеве на одном из избирательных участков обнаружена ручка с исчезающими чернилами.
Обновлено в 12:42
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с лучшей штатной шумоизоляцией

Эксперты составили список машин с максимально хорошей шумоизоляцией.
Обновлено в 11:42
Культура

Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети

В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:06
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 13:02
Политика

Пушков предсказал исход второго тура выборов на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал итог второго тура выборов президента Украины. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 14:41
Общество

Друзь ушел на пенсию после скандала с подкупом на «Первом канале»

Обновлено в 09:14
Наука

Донорскую мышцу предложили обучать перед трансплантацией

Обновлено вчера в 11:47
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Обновлено в 11:57
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:28
Политика

Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»

Президент Украины и кандидат на выборах Петр Порошенко назвал своего соперника Владимира Зеленского "марионеткой" бизнесмена Игоря Коломойского, передает портал "112 Украина".
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова опубликовала честное фото без макияжа

На днях актриса и режиссер опубликовала фото без мейка, в очередной раз подтвердив этот статус.
Обновлено в 13:08
Футбол

Дубль Сулейманова помог «Краснодару» разгромить «Анжи»

В составе победителей дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов, также отличились Вандерсон, Виктор Классон и Иван Игнатьев.
Обновлено в 13:53
Наука

Названы основные причины появления рака груди

Ожирение и злоупотребление алкоголем повышают шансы на появление рака молочной железы, пишет портал MedicalXpress со ссылкой на International Journal of Cancer.
Обновлено в 08:55
Политика

Что сделает с Украиной Зеленский-президент

По результатам экзитполов пришедший в политику комик Владимир Зеленский лидирует в первом туре президентских выборов, обгоняя действующего президента Порошенко на 12%.
Обновлено в 13:51
Кино

В Сети появился трейлер нового сезона «Агентов Щ.И.Т.»

Ролик шестого сезона сериала «Агенты Щ.И.Т.» стал доступен в Сети после показа и восторженной реакции фанатов на фестивале WonderCon в Анахайме.
Обновлено в 07:30
Политика

Штаб Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур вопреки экзитполам

В ходе брифинга, который прошел в штабе Тимошенко, ее представитель Сергей Соболев заявил, что по результатам их подсчета 27% получил Владимир Зеленский, 20,9% — Тимошенко, а 17,5% — Петр Порошенко.
Обновлено в 13:29
Теннис

Федерер стал победителем турнира в Майами

Обновлено в 14:41
Общество

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Политика

Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда

Обновлено в 13:24
Футбол

«Монако» с Головиным уступил «Кану»

Обновлено в 10:53
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Единоборства

Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.
Обновлено в 10:57
Политика

Обнародованы первые результаты выборов президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, следует из данных «Национального экзитпола», проведенного Киевским международным институтом социологии, фондом «Демократические инициативы» и «Центром Разумкова».
Обновлено в 13:05
Политика

Сатановский объяснил причину «истерики» НАТО из-за Крыма

Жесткая реакция США и НАТО на воссоединение Крыма с Россией обусловлена тем, что Североатлантический альянс не смог "прибрать к рукам" полуостров.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прилетела в США поздравить дочь с 18-летием

Известная исполнительница Вера Брежнева сделала приятный подарок своей дочери в день рождения - прилетела в США, чтобы лично поздравить ее 18-летием.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Т-90С сравнили с зарубежными танками

Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Авто

В Сети появились рендеры Lada Vesta Roadster

Независимые художники опубликовали в Сети свои последние разработки в области дизайна отечественной модели Lada Vesta.
Обновлено вчера в 14:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное