Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллегиРоссийская газета вчера в 16:17

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. После того, как в соцсетях обнаружились ее снимки в спортивном купальнике, педагогу пришлось покинуть школу.
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