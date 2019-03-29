Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллегиРоссийская газета вчера в 16:17
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. После того, как в соцсетях обнаружились ее снимки в спортивном купальнике, педагогу пришлось покинуть школу.
Читать в источнике
Оценить1566
Я считаю, что это правильно. Это не причина для увольнения. В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике – вполне приличный снимок. У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного.
— Елена Драпеко, актрисаВзгляд.ру 12:14
с чего всё началось
25 марта учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из Барнаула вынудили уйти из школы из-за фотографии в купальнике. Позже врача из Ивановской области затравили в соцсетях после снимков в нижнем белье.Говорит Москва05:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Барнаульские журналисты приняли участие во флешмобе в поддержку алтайской учительницы
Катунь 24вчера в 23:26
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено в 13:48
Космос
Космонавты на МКС попытаются «поймать» радиацию
На втором этапе прибор доставят на МКС, где он будет вести измерения. Третья стадия подразумевает анализ данных, собранных на МКС.
Обновлено в 20:14
Политика
Саудовские хакеры взломали телефон главы Amazon Безоса
Частный консультант Гэвин де Бекер провел расследование и выяснил, что СМС и фотографии Безоса с любовницей попали в распоряжение таблоида National Enquirer после того, как телефон был взломан саудовскими хакерами.
Обновлено в 22:23
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе переведены в высшую боевую готовность
Обновлено в 12:30
Игры
Приставка Sega Mega Drive Mini появится в продаже в сентябре
Продажи игровой приставки Sega Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября. Об этом сообщили представители компании-производителя.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
29 марта Джамбеков сдался, о чем глава Чечни сообщил в соцсетях и пообещал оказать помощь потерявшему семью в ДТП россиянину.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»
Обновлено в 12:12
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено в 16:34
Единоборства
Британский боксер укусил соперника
Обновлено в 19:59
Наука
Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые
Обновлено вчера в 03:45
Политика
На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы
Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:57
Хоккей
Александр Овечкин в восьмой раз за карьеру забил 50 голов за сезон
Сезон с 60 шайбами для Овечкина находится в пределах досягаемости, к тому же, один раз Александр этой вехи уже достигал.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией
Обновлено в 14:32
Общество
Синоптики рассказали, каким будет лето в Алтайском крае
Июнь 2019 года В июне в южных приграничных районах Алтайского края ожидается небольшое увеличение количества осадков.
Обновлено в 08:42
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы
Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено в 22:05
Политика
МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»
Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:28
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено в 06:22
Хоккей
«Сент-Луис» Тарасенко в овертайме победил «Нью-Джерси»
В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис Блюз» в овертайме обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:2. Автором победной шайбы стал защитник Винс Данн.
Обновлено в 21:36
Армия и оружие
Россия потребовала от США прибыть на совещание по ликвидации «Рукбана»
Министерство обороны России предложило командованию войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании 2 апреля и обсудить идею ликвидации лагеря сирийских беженцев "Эр-Рукбан".
Обновлено в 16:15
Футбол
Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби
Обновлено в 16:42
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Кино
Скончался актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер
В возрасте 89 лет ушел из жизни канадский актер Шэйн Риммер. Об этом сообщил британский режиссер Джерри Андерсон в своем Twitter.
Обновлено в 13:46