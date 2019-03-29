Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллегиРоссийская газета 29 марта в 16:17
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. После того, как в соцсетях обнаружились ее снимки в спортивном купальнике, педагогу пришлось покинуть школу.
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Я считаю, что это правильно. Это не причина для увольнения. В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике – вполне приличный снимок. У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного.
— Елена Драпеко, актрисаВзгляд.ру вчера в 12:14
с чего всё началось
25 марта учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из Барнаула вынудили уйти из школы из-за фотографии в купальнике. Позже врача из Ивановской области затравили в соцсетях после снимков в нижнем белье.Говорит Москвавчера в 05:39
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В Госдуме заступились за уволенную учительницу в купальнике из Барнаула
Московский Комсомолецвчера в 07:50
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