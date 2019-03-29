Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллегиРоссийская газета вчера в 16:17

Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, учителя поступают правильно. По мнению депутата, для увольнения Кувшинниковой не было оснований. Флешмоб поможет поддержать барнаульского педагога, считает Драпеко.

с чего всё началось

Я считаю, что это правильно. Это не причина для увольнения. В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике – вполне приличный снимок. У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного.

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. После того, как в соцсетях обнаружились ее снимки в спортивном купальнике, педагогу пришлось покинуть школу.

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