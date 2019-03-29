Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллегиРоссийская газета 29 марта в 16:17

25 марта учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из Барнаула вынудили уйти из школы из-за фотографии в купальнике. Позже врача из Ивановской области затравили в соцсетях после снимков в нижнем белье.

с чего всё началось

Я считаю, что это правильно. Это не причина для увольнения. В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике – вполне приличный снимок. У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного.

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. После того, как в соцсетях обнаружились ее снимки в спортивном купальнике, педагогу пришлось покинуть школу.

Общество В работе Instagram произошел сбой Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.

Политика Найем сообщил о переговорах Зеленского и Тимошенко об объединении Избирательные штабы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов, сообщил на своей странице в Telegram депутат украинского парламента Мустафа Найем.

Политика Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2» Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.

Общество Facebook «случайно» удалила посты Марка Цукерберга Facebook удалила многие посты своего основателя Марка Цукерберга, включая все его публикации за 2007 и 2008 годы.

Происшествия Представитель МАК направится на место гибели Филёвой в Германии Уполномоченный представитель Межгосударственного авиационного комитета направится в Германию на место авиакатастрофы, в которой погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филёва.

Культура В Москве определили лауреатов конкурса пианистов Владимира Крайнева Жюри III Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева в воскресенье огласило имена лауреатов в трех возрастных категориях по итогам финальных испытаний в Московском международном Доме музыки (ММДМ).

Политика Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.

Хоккей Луонго близок к завершению карьеры, его место во «Флориде» может занять Бобровский Сообщается, что в случае досрочного ухода Луонго «на пенсию» его место в команде может занять россиянин Сергей Бобровский из «Коламбуса», который станет свободным агентом ближайшим летом.

Хоккей Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Интернет Цукерберг выступает за регулирование Интернета В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.

Политика Китай продлит период отмены повышенных пошлин на автомобили из США Китайские власти с 1 апреля на неопределенный срок продлевают период заморозки повышенных пошлин на импортные американские автомобили и комплектующие к ним.

Общество Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.

Армия и оружие Сакральные жертвы: за что судили советских военных в Литве Судили тех, кто в январе 1991 года разгонял толпу, штурмовавшую Вильнюсскую телебашню. Тогда погибли 14 демонстрантов.

Технологии Intel увольняет сотни технических администраторов Корпорация Intel увольняет сотни администраторов информационных технологий на этой неделе, сообщает The Oregonian .

Экономика Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.

Гаджеты Apple лишилась ключевого инженера по разработке однокристальных систем Инсайдеры сообщают, что из американской компании Apple уволился один из основных инженеров, ответственных за разработку процессоров Apple A, которые используются в «яблочных» гаджетах.

Политика Сатановский объяснил причину «истерики» НАТО из-за Крыма Жесткая реакция США и НАТО на воссоединение Крыма с Россией обусловлена тем, что Североатлантический альянс не смог "прибрать к рукам" полуостров.

Наука Ученые раскрыли причину отдыха животных стоя Ученые Цюрихского университета выяснили, почему одни животные предпочитают отдыхать стоя, а другие принимают горизонтальное положение.

Политика Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.