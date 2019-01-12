Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра… Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся.

Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Астрокосмического центра ФИАН академика Николая Кардашева. По его словам, все попытки наладить контакт заканчиваются неудачей.

Происшествия Происшествия Ранения при взрыве в Париже получили 20 человек

Космос Космос Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р» Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.

Космос Космос SpaceX готовит масштабные сокращения Американская компания SpaceX проведет масштабные сокращения. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на источник.

Происшествия Происшествия Ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ

Происшествия Происшествия Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара» Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.

Хоккей Хоккей Российские хоккеистки проиграли канадкам в полуфинале молодежного ЧМ

Футбол Футбол Мамаев в новогодние праздники посетил храм на территории «Бутырки»

Здоровье Здоровье Названы семь основных симптомов рака Ученые из лондонского онкоцентра Макмиллан назвали основные симптомы злокачественных процессов в организме, при которых необходимо срочно обращаться к врачу.

Политика Политика Прощание с Анатолием Лукьяновым планируют провести в траурном зале ЦКБ

Происшествия Происшествия На трассе «Дон» в Ростовской области столкнулись 12 машин 12 автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области, в результате два человека получили травмы.

Происшествия Происшествия Минстрой объяснил разделение дома в Магнитогорске на два здания Особенности конструкции частично обрушившегося многоэтажного жилого дома в Магнитогорске позволяют после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания, рассказал замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

Происшествия Происшествия Врачам удалось сохранить ножку младенцу из Магнитогорска Врачам московского НИИ неотложной детской хирургии удалось добиться улучшения состояния 10-месячного Вани из Магнитогорска.

Армия и оружие Армия и оружие Украина закупит турецкие ударные беспилотники

Происшествия Происшествия Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области В Иркутской области 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС 12 января.

Политика Политика «Желтые жилеты» в 9 раз выйдут протестовать во Франции Правда, не исключено, что главное действо этой субботы коснется города Бурж (департамент Шер), что в самом центре Франции.

Происшествия Происшествия На МКАД грузовик протаранил около десяти машин ДТП произошло на 29-м километре на внешней стороне МКАД. Около десяти автомобилей получили повреждения, пострадавших нет.

Политика Политика Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети Пользователи интернета раскритиковали временно исполняющую обязанности замглавы Владимирской области Марину Чекунову за ее высказывания в разговоре с врачами больницы в Струнино.

Культура Культура Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди» Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.

Политика Политика Рекорд приостановки работы правительства побит в США Продолжающаяся частичная приостановка деятельности федерального правительства США стала самой продолжительной в истории страны.

Политика Политика Немецкий союз журналистов призвал не выдавать лицензию RT «Немецкий союз журналистов призывает региональные органы надзора за деятельностью СМИ не выдавать телеканалу Russia Today лицензию на вещание для сайта RT Deutsch», — указывается в сообщении.

Политика Политика Япония возглавила список самых умных стран мира Япония заняла первое место в рейтинге самых умных стран мира, составленном британским порталом Vouchercloud.

Политика Политика В Европе поддержали снятие санкций с «Русала» и En+ Европейские дипломаты поддержали намерение США о снятии санкций с компаний "Русал" и En+.

Здоровье Здоровье Названы страны с самой высокой смертностью из-за неправильного питания Ученые из Университета имени Фридриха Шиллера в немецком Йене констатировали в странах СНГ самую высокую смертность из-за неправильного питания.

Политика Политика Беспилотникам запретили пролетать над домом Порошенко Государственная авиационная служба Украины на своем сайте опубликовала карту "запретных зон" для полетов беспилотников на территории страны, в частности, запрещены полеты над домом президента Петра Порошенко в поселке Козын Киевской области.

Политика Политика Следствие по делу арестованных украинских моряков продлено Срок предварительного следствия по делу украинских моряков, обвиняемых в нарушении государственной границы России в Керченском проливе, продлен.