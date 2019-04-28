Путешествия
Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в МосквуRT на русском 10:28
Отмечается, что четверо туристов решили самостоятельно приобрести билеты до Санкт-Петербурга. Ранее группа россиян, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через КНР, застряла в аэропорту города Гуанчжоу.
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Музыка
Дочь Алсу победила в детском «Голосе»
Обновлено 26 апреля в 18:41
Происшествия
На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН
Обновлено в 09:58
Наука
Вакцину против рака успешно протестировали на людях
В США успешно прошла испытания вакцина против рака толстой и прямой кишки (колоректальный рак).
Обновлено в 01:07
Здоровье
На авиабазе Хмеймим отметили Пасху
Обновлено в 09:13
Кино
Дмитрий Медведев поздравил режиссера Александра Миндадзе с 70-летием
Дмитрий Медведев обратился к отечественному режиссеру Александру Миндадзе и поздравил его с 70-летием.
Обновлено в 06:28
Футбол
Зенит — Крылья Советов 3:2 (2-й тайм)
"Зенит" забил третий гол в ворота "Крыльев Советов" в матче 26-го тура российской премьер-лиги.
Обновлено в 10:06
Общество
Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу из травматики в кафе в Зеленограде
Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в столичном главке ведомства.
Обновлено в 09:24
Политика
Пушков ответил на заявление Зеленского о паспортах РФ для украинцев
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского о паспортах РФ для украинцев.
Обновлено в 08:49
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Здоровье
«Новая чума»: Эксперты напуганы «грибком-убийцей», против которого бессильны врачи
Эксперты поясняют, что в последнее время грибок распространяется стремительными темпами, достигая критических масштабов.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве
Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Авто
Объявлена точная дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронили под фамилией Александра Благонравова
Отечественную актрису Ирину Цывину похоронили под фамилией ее последнего супруга Александра Благонравова.
Обновлено в 07:35
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Политика
Записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВ
Отмечается, что шоу "Магия" с Зеленским было записано в 2011 году, однако в эфире оно появится в 2019 году.
Обновлено в 10:29
Гаджеты
На что способны пять камер Samsung Galaxy S10 Plus. Тест фотографа
В Samsung Galaxy S10+ есть много интересного для любителя фотографии, начиная от процесса съёмки и заканчивая постобработкой.
Обновлено в 10:05
Политика
Песков объяснил осторожность структур Китая в отношениях с РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему китайские экономические структуры осторожно ведут себя при взаимодействии с Россией.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Спартак-2» упустил победу над «Тамбовом»
Обновлено в 09:16
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью
Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17