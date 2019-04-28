Путешествия

Российские туристы застряли в КитаеLenta.ru 07:08

Несколько десятков российских туристов застряли в транзитной зоне китайского аэропорта. Как сообщает РИА Новости, туристическая группа из 27 человек летела из Таиланда и Индонезии в Москву с пересадкой в Китае.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву

РБК11:43

Застрявших в Китае россиян начали отправлять домой

Lenta.ru11:29

Застрявшие в КНР туристы из России вылетели домой

RT на русском13:02

Застрявшие в Гуанчжоу туристы вылетают в Россию

Московский Комсомолец10:12

Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву

Коммерсантъ11:06

Ростуризм сообщил о решении проблемы с застрявшими в Гуанчжоу туристами

РИА Новости09:48

«После публикации в КП консульство нас заметило, но тем, кто купил билеты деньги не вернут»: российские туристы, застрявшие в транзитной зоне Гуанчжоу

Комсомольская правда07:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
Футбол

Виктор Гончаренко: «Быстрый пропущенный гол поменял игру»

Быстрый пропущенный мяч заставил нас так играть. Гол быстрый пропущенный поменял направление игры.
Обновлено в 14:23
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:22
Происшествия

У Boeing 767 в небе загорелся двигатель

У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Транспорт

«Платон» проследит за автобусами

На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 1:1

Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Общество

Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность

Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Футбол

«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2» в матче ФНЛ

«Зенит-2» одержал крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» в матче 34-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

В Австрии заявили о зависимости Европы от американских авантюр

Доктрины и договоры, которые лежат в основе Евросоюза и НАТО, обязывают европейцев участвовать в любых военных авантюрах США и нести полную ответственность за их преступления, пишет австрийское издание Contra Magazin.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Искателю металлолома оторвало кисть при взрыве снаряда в Петербурге

В результате серьезно пострадал 20-летний искатель металлолома, который исследовал дно Невы с помощью магнита.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»

На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено вчера в 00:37
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Политика

Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в Раде

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 10:14
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Политика

Благодатный огонь впервые передали с территории Украины в Донецк

Обновлено в 13:34
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Автоспорт

Даниэль Риккардо: Я запаниковал

Гран При Азербайджана закончился для Даниэля Риккардо вторым подряд сходом.
Обновлено в 11:29
Происшествия

На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться

Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры

СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено в 10:30
Политика

Умер авиаконструктор Генрих Новожилов

Обновлено в 14:46
Происшествия

На Серовском тракте из-за снега образовалась большая пробка

На Серовском тракте сегодня из-за выпавшего снега случилось много ДТП.
Обновлено в 05:13
Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии

Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии.
Обновлено в 11:21
Футбол

«Лилль» и «Ницца» добились крупных побед

Крупной побед добилась и «Ницца», которая не имела проблем в игре аутсайдером «Генгамом». В этой игре хет-триком отметился Юсеф Аталь.
Обновлено в 11:04
Автоспорт

Боттас выиграл вторую гонку в сезоне, Квят не финишировал

Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Авто

Названы самые бесполезные функции современных автомобилей

Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное