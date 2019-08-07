ДТП случилось неподалеку от города Аланья, когда группа туристов ехала в сафари-тур в каньон Сападере. Водитель автобуса не справился с управлением. Телеканал сообщал о семи пострадавших, включая двух российских граждан.

Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

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