Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в ТурцииLenta.ru 06:48

Двое граждан России пострадали в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса и автомобиля в турецком городе Анталья. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства России в Анталье.
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В Анталье в ДТП с туристическим автобусом пострадали два россиянина

РБК06:38

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