Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в ТурцииLenta.ru 06:48
Двое граждан России пострадали в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса и автомобиля в турецком городе Анталья. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства России в Анталье.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:15, Вашингтон
Футбол
Анюков и Жирков остаются в «Зените»
Юрий Жирков подпишет контракт сроком на один год, а Александр Анюков завершит карьеру футболиста и станет тренером в структуре клуба.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Общество
Американка показала кота с огромными лишними пальцами
Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.
Обновлено в 11:25
Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Футбол
«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млн
Исса перешел в "Вест Хэм Юнайтед" из французской "Тулузы" в летним трансферным окном в 2018 году. "Молотобойцы" отдали за игрока £22 млн.
Обновлено в 12:47
Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37
Религия
Троицкую родительскую субботу отмечают православные
Обновлено в 02:36
Здоровье
Роспотребнадзор: В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки Денге
Самой масштабной эпидемией лихорадки Денге является та, которая произошла на Кубе в 1981 году.
Обновлено в 07:18
Футбол
Жоржиньо: «Я жил в Италии на 20 евро в неделю. Агент крал мои деньги»
Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, который является уроженцем Бразилии, вспомнил, как переехал на Апеннины в 15-летнем возрасте и столкнулся с мошенничеством со стороны агента.
Обновлено в 12:45
Происшествия
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Политика
На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Политика
Первая женщина-президент Словакии принесла присягу
Обновлено в 09:17
Наука
Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими
Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Происшествия
МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:59
Интернет
В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК
Дела об убийстве в массовой драке жителя Чемодановки передали из Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Жанны Фриске
Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» заявила, что действия телеведущего Дмитрия Шепелева, который не дает видеться родным с сыном Жанны Фриске Платоном, лишены какой-либо логики.
Обновлено в 10:14
Происшествия
SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв
На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Футбол
«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы» Понсе
Как стало известно Sport24.ru, центральный нападающий «Ромы» Эсекьель Понсе заключил контракт со «Спартаком».
Обновлено в 12:15
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено вчера в 13:05
Спорт
Дочь Этери Тутберидзе станет тренироваться в США
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин переедут в США, чтобы тренироваться у Игоря Шпильбанда.
Обновлено в 12:27
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Политика
Пушков резко ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Авто
Гибридный Jeep Renegade PHEV скоро представят в Италии
Как отмечает производитель, при полностью заряженном аккумуляторе пробег Renegade PHEV исключительно на электротяге составляет 50 км. Выбросы углекислого газа ограничены на уровне 50 г/км, что делает его более безопасным для окружающей среды, чем любая другая версия модели, доступная в настоящее время.
Обновлено в 04:35