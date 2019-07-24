Происшествия
В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристовRT на русском 03:29
В турецкой провинции Анталья в районе Кемера произошла авария с участием туристического автобуса. По предварительным данным, пострадали 25 граждан Польши и Норвегии.
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Авто
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СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома
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Наиболее распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей.
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Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения
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Происшествия
Попавшую в больницу девочку из Ленобласти били кухонным молотком
Трехлетнюю девочку, которую несколько дней назад нашли в подъезде дома в поселке Мга Ленинградской области с разбитой головой, били молотком для отбивания мяса.
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Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
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Загитова сделала подарок премьер-министру Японии
Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
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Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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В МЧС раскрыли тайну дымки в Екатеринбурге
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В Москву придет резкое похолодание
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Россия начала поставку Китаю второго полкового комплекта С-400
Россия приступила к поставкам в Китай морским транспортом второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
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Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи
Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.
Обновлено вчера в 03:08
Футбол
Мельгарехо может уйти из «Спартака» в летнее трансферное окно
Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
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Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство предложило создать единую базу данных россиян — реестр, в котором будут содержаться все сведения о гражданах РФ, сообщает 23 июля РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:29
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В банковской системе России во втором квартале 2019 года выявлено 9 тыс.178 штук поддельных денежных знаков, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Банке России.
Обновлено в 04:59
Наука
Назван смертельно опасный популярный продукт
Ученые Университета Сассекса в Англии сделали заявление, что искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека, сообщает MedicalXpress.
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Обновлено в 06:14
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Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
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Единоборства
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Армия и оружие
На Северном флоте сообщили о продолжении испытаний подлодок «Ясень-М»
На Северном флоте продолжаются испытания стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань».
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Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Энергетика
«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефть
Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций грузоотправителям (нефтяникам) за загрязнение трубопровода «Дружба», сообщила госкомпания .
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Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
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Показаны кадры с БПЛА нанесения точечных ударов по террористам в Идлибе
Обновлено в 04:37
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено вчера в 07:11