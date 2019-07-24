Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в АнтальеИнтерфакс 03:07
Как уточняет телеканал, авария произошла вечером во вторник. Автобус перевернулся на дороге в курортном районе Текирова. Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
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