Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в АнтальеИнтерфакс 03:07
Как уточняет телеканал, авария произошла вечером во вторник. Автобус перевернулся на дороге в курортном районе Текирова. Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
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Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
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Порошенко не явился на предыдущий допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", и Госбюро вызвало его повторно.
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Дело Алексея Кузнецова, бывшего члена правительства Московской области, будет рассмотрено судом в упрощенном порядке в связи с тем, что он пошел на сделку с правосудием и сознался в хищении всей вменяемой ему суммы – 11 млрд. рублей.
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Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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Дети массово отравились из-за пешеходного фонтана в Хабаровске
По данным Роспотребнадзора, все дети за несколько дней до болезни побывали у пешеходного фонтана на набережной.
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Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ
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