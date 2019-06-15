Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в ТурцииLenta.ru 06:48
Двое граждан России пострадали в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса и автомобиля в турецком городе Анталья. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства России в Анталье.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Общество
Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате
Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Отец Началовой: Фролов собирается «бодаться» за квартиру дочери
Отец певицы Юлии Началовой Виктор заявил, что хоккеист Александр Фролов собирается «бодаться» за квартиру исполнительницы.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Фигуристка Медведева показала, как ест цветы
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге
Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации
В компании предупредили, что нынешнее положение может спровоцировать чрезвычайную ситуацию в масштабах страны.
Обновлено в 03:30
Политика
Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о Крыме
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России.
Обновлено в 05:15
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Происшествия
Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой
Обновлено вчера в 14:21
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 01:56
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Игры
Итоги E3 2019: во что мы будем играть в ближайший год?
Обновлено в 06:36
Автоспорт
Зак Браун — о возможном возвращении Алонсо: в «Макларене» нет свободных мест
Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что не сможет найти место для Фернандо Алонсо, если тот решит вернуться в Формулу-1.
Обновлено в 06:59
Технологии
Искусственный интеллект научили выявлять «отфотошопленные» фотографии
Нейросеть может определить «отфотошопленные» фотографии в 99,4% случаях, а человек способен распознать только 53,5%. Интересно, что компания не намерена выпускать разработку на рынок.
Обновлено в 07:21
Футбол
Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»
Обновлено в 06:42
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Кино
Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал
Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Смоленской области ветер снес часть кровли на вагон поезда
В Смоленской области части сорванной ветром кровли багажного отделения задели один из вагонов пассажирского поезда.
Обновлено в 07:21
Финансы
Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Общество
Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям
Уточнено также положение законопроекта, касающееся возврата полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
По делу о мошенничестве задержан бывший табачный дистрибьютор Худоян
Бывший владелец табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберт Худоян задержан по делу о мошенничестве.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22