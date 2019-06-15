Российские туристы попали в ДТП в ТурцииLenta.ru 06:48

Двое граждан России пострадали в результате ДТП с участием туристического микроавтобуса и автомобиля в турецком городе Анталья. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства России в Анталье.

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Общество Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.

Политика Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.

Шоу-бизнес Отец Началовой: Фролов собирается «бодаться» за квартиру дочери Отец певицы Юлии Началовой Виктор заявил, что хоккеист Александр Фролов собирается «бодаться» за квартиру исполнительницы.

Общество Фигуристка Медведева показала, как ест цветы Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.

Происшествия Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Кино Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации В компании предупредили, что нынешнее положение может спровоцировать чрезвычайную ситуацию в масштабах страны.

Политика Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о Крыме Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России.

Политика КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.

Армия и оружие Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».

Музыка Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.

Автоспорт Зак Браун — о возможном возвращении Алонсо: в «Макларене» нет свободных мест Руководитель «Макларена» Зак Браун заявил, что не сможет найти место для Фернандо Алонсо, если тот решит вернуться в Формулу-1.

Технологии Искусственный интеллект научили выявлять «отфотошопленные» фотографии Нейросеть может определить «отфотошопленные» фотографии в 99,4% случаях, а человек способен распознать только 53,5%. Интересно, что компания не намерена выпускать разработку на рынок.

Политика Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.

Кино Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.

Происшествия В Смоленской области ветер снес часть кровли на вагон поезда В Смоленской области части сорванной ветром кровли багажного отделения задели один из вагонов пассажирского поезда.

Финансы Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.

Общество Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям Уточнено также положение законопроекта, касающееся возврата полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса.

Происшествия По делу о мошенничестве задержан бывший табачный дистрибьютор Худоян Бывший владелец табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберт Худоян задержан по делу о мошенничестве.