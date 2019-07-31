с чего всё началось

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом количественный прирост составил 4,6%. Кроме того, июнь назван наиболее популярным среди россиян месяцем для отдыха. Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.

Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

Политика В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель ВМС США В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Происшествия Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Экономика Сбербанк продал дочерний банк в Турции В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Происшествия В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.

Футбол Черевченко: «Никаких потерь нет, готовимся к „Нефтчи“» Никаких потерь нет, - цитирует Черевченко ТАСС. Матч "Нефтчи" - "Арсенал" состоится 1 августа в Баку. Начало в 20.00 по московскому времени.

Политика Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.

Космос В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.

Авто Россияне мечтают о внедорожниках, а покупают другие автомобили Как оказалось, россияне чаще всего выбирают автомобили в кузове седан или универсал, при этом большинство мечтают приобрести кроссовер или внедорожник.

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

Политика Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.

Здоровье Назван первый признак алкоголизма Врачи рассказали, что является первой причиной алкоголизма.

Политика Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.

Шоу-бизнес Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Футбол «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Армия и оружие В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35 Для решения проблемы авторы американского издания предложили отложить поставку F-35 в Турцию до отъезда из страны российских военных специалистов, занятых отладкой С-400, а также посоветовали Турции выключать «Триумфы» во время полетов F-35.

Финансы Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.