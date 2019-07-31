Путешествия

Российские туристы побили рекорд по посещаемости в ТурцииРИА Новости 11:25

За июнь Турцию посетили более миллиона россиян. Этот показатель стал рекордным за последние 19 лет, свидетельствуют данные турецкого Министерства культуры и туризма. Первый летний месяц стал единственным, когда число отдыхающих из России превысило миллион человек.
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На фоне падения цен поток россиян в Турцию побил рекорд

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В Турции заявили о росте турпотока из России

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В Турцию за месяц приехали рекордные 1 млн туристов из России

РБК07:45
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
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Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
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Обновлено в 14:02
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ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
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Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину.
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Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
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Общество

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Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
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Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Самары

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Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

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Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

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Южная Корея созвала экстренное совещание из-за испытаний КНДР

Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:52
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«Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой

В последний день лета, 31 августа, при поддержке правительства Петербурга состоится социально-благотворительная акция «Будь с Городом!».
Обновлено в 08:47
Космос

В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО

Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.
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Товарищеский матч. «Реал» обыграл «Фенербахче», у Бензема хет-трик

«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место кубка Audi Cup (5:3). Три гола забил форвард испанского клуба Карим Бензема.
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Обновлено вчера в 21:15
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Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
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В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой

По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.
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ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями

Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
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Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что компания рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в Rambler Group до конца лета.
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Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что ФРГ обозначила свою позицию по поводу выплаты военных репараций Польше.
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Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой

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Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
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Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
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Физики измерили «расстояние» между двумя событиями на коллайдере

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