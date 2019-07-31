Первый летний месяц стал единственным, когда число отдыхающих из России превысило миллион человек. В июне прошлого года до преодоления этого порога не хватило 11 тысяч туристов – тогда Турцию посетили 989 тысяч россиян. В остальные периоды турпоток из России не приближался к подобным показателям.

Российские туристы побили рекорд по посещаемости в Турции

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