Путешествия

Российские туристы побили рекорд по посещаемости в ТурцииРИА Новости 11:25

Первый летний месяц стал единственным, когда число отдыхающих из России превысило миллион человек. В июне прошлого года до преодоления этого порога не хватило 11 тысяч туристов – тогда Турцию посетили 989 тысяч россиян. В остальные периоды турпоток из России не приближался к подобным показателям.
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