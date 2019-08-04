Происшествия
Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из БолгарииRT на русском 03:51
Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.
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