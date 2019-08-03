Российские туристы не могут вылететь из Болгарии, сообщает «Интерфакс». В аэропорту курортного Бургаса застряли сотни пассажиров компании Bulgaria Air. С задержками в Москву ежедневно летят два из 12 рейсов перевозчика.

Российские туристы не могут вылететь из болгарского Бургаса

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