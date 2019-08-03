Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из болгарского БургасаBFM.ru вчера в 10:15
Российские туристы не могут вылететь из Болгарии, сообщает «Интерфакс». В аэропорту курортного Бургаса застряли сотни пассажиров компании Bulgaria Air. С задержками в Москву ежедневно летят два из 12 рейсов перевозчика.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Интернет
Google Assistant теперь может читать сообщения мессенджеров
Google Assistant теперь может читать сообщения из мессенджеров и отвечать на них.
Обновлено в 04:51
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Футбол
Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
Обновлено в 06:57
Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Общество
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Политика
Крымский депутат Госдумы вступился за российский Крым
Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Общество
Жители Петербурга вышли на митинг в поддержку сестер Хачатурян
Около тысячи жителей Петербурга вышли на согласованный мэрией митинг в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия, сообщает издание «Фонтанка».
Обновлено в 09:21
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати
К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
На Украине сибирские пожары назвали местью «московским дикарям»
По последним данным МЧС, из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в зонах задымления остаются свыше 610 населенных пунктов.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
41-летняя Екатерина Климова поделилась фото без макияжа
41-летняя Екатерина Климова порадовала поклонников своим фото.
Обновлено в 09:23
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Политика
Главы торговых палат России и США оценили российский сыр
Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии
В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Интернет
Instagram и WhatsApp сменят название
В название приложений Instagram и WhatsApp будет добавлено уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем
Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем.
Обновлено вчера в 13:55
Спорт
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла со счета клиента 10 млн рублей
По версии следствия, женщина, работая заместителем директора по розничному бизнесу одного из банков, ввела в заблуждение клиента, получив доступ к его счету.
Обновлено в 05:55