Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумыНГС вчера в 02:20

Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.

Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы

Политика США могут начать поставлять газ на Украину Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.

Финансы Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок Популярность фондового рынка набирает силу.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Происшествия Связали в ванной: мать известного блогера ограбили на 8 млн рублей В Москве преступники ограбили 58-летниюю жительницу квартиры на Средней Первомайской улице, похитив наличность и ювелирные украшения на сумму более 8 млн рублей.

Политика Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".

Общество В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани» Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Политика Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Общество Гроза ожидается в Москве в воскресенье Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Политика СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро Советник президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов принять любые меры в Венесуэле, и призвал Москву не вмешиваться.

Армия и оружие В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57 Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).

Армия и оружие Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.

Космос Глобальную систему связи «Сфера» планируется развернуть за пять лет Развёртывание орбитальной группировки, как сообщает «Телестудия Роскосмоса», планируется осуществить примерно за пять лет — с 2023-го по 2028 г.

Политика Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.

Футбол Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.

Шоу-бизнес Никита Пресняков показал жену в домашней обстановке без макияжа Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков на своей странице в соцсети в разделе Stories в Instagram показал поклонникам свою жену Алену Краснову в домашней обстановке.