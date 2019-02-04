Экономика

Российские торговые сети снизили цену на iPhone XRКоммерсантъ 05:23

Напомним, ранее глава компании Тим Кук рассказал, что Apple планирует сократить стоимость смартфонов iPhone в странах, где национальные валюты сильно ослабли по отношению к доллару.
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В России подешевели iPhone

Lenta.ru07:26

IPhone XR неожиданно упал в цене на российском рынке

ФАНвчера в 08:07

В России подешевел iPhone XR

URA.Ruвчера в 13:02

IPhone XR резко упал в цене на российском рынке

Life.ruвчера в 11:18

В России внезапно на пять тысяч рублей подешевел iPhone XR

Народные новостивчера в 09:20

Российские ритейлеры снизили цену на iPhone XR

РИА Новости04:00

IPhone XR неожиданно упал в цене на рынке России

Актуальные Новостивчера в 07:19
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Происшествия

4 человека погибли в пожаре на Никитском бульваре в Москве

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Среди обломков самолета, на котором летел футболист Сала, нашли тело

В проливе Ла-Манш на месте крушения самолета, в котором летел аргентинский нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Прокуратура раскрыла детали нового расследования гибели группы Дятлова

Про уголовное дело без номера Первое, что смущает многих исследователей загадки перевала Дятлова: уголовное дело по факту смерти туристов датировано шестым февраля.
Обновлено в 06:23
Авто

Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях

Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Вдове погибшего в Сирии летчика пришлось обратиться в суд ради выплат

Обновлено в 07:45
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Общество

Названы дата и место похорон Децла

Прощание с известным российским рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.
Обновлено в 05:53
Интернет

WhatsApp введет авторизацию по Face ID и Touch ID

WhatsApp добавит в приложение для iOS возможность использовать авторизацию по отпечатку пальца (Touch ID) или сканеру лица (Face ID), сообщает The Verge.
Обновлено в 06:28
Космос

Астронавты МКС собрали полотенцами 10 литров воды, вытекшей из туалета

Обновлено в 06:54
Транспорт

Движение после ЧП на Липецкой улице в Москве частично восстановлено

«Движение в область по Липецкой улице полностью восстановлено», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:44
Общество

Капитан «Спартака» Глушаков передумал требовать у жены алименты

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в суде отказался требовать выплаты алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с их матерью.
Обновлено в 05:39
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Происшествия

The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777

Обновлено в 03:17
Авто

BMW выпустил спецверсию нового 8-Series

Начало продаж спецверсии обновленного купе запланировано на апрель текущего года. BMW 8-Series First Edition — это новый дизайн.
Обновлено в 08:11
Авто

«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок

"Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей", - констатирует портал.
Обновлено вчера в 07:36
Авто

Volvo отзывает в России около двух тысяч автомобилей

Компания «Вольво Карс» отзывает на российском рынке 1937 автомобилей Volvo в связи с выявленным отклонением в программном обеспечении модуля связи, сообщает 4 февраля пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 04:24
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Технологии

YouTube может убрать кнопку «дизлайк»

По словам создателей видеохостинга, меры по упразднению кнопки направлены на противостояние спаму, который может плохо повлиять на каналы авторов контента.
Обновлено вчера в 06:38
Общество

Зайцы пришли в жилые дворы Москвы

В соцсетях появились видеоролики, запечатлевшие зайцев в жилых кварталах Москвы, сообщает ТВЦ. В Мосприроде пояснили, что животные могут приходить в столичные дворы погреться на теплотрассах или за едой, добычу которой в лесах сейчас усложняет большое количество снега.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Малайзии задержали жонглировавших ребенком россиян

Обновлено в 07:09
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

В ростовской больнице брали плату за использование телевизора

Обновлено в 07:28
Общество

Москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода

Жители Москвы смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД).
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Скинувшего пенсионера со скамейки полицейского уволили со службы

Обновлено в 07:51
Экономика

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место по дешевизне 95-го бензина в Европе, первое досталось Казахстану, показало исследование «РИА Новости».
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Москве эвакуировали ТЦ «Океания» из-за подозрительного предмета

Обновлено в 07:37
Происшествия

На Кавказе хотят отомстить обидчикам семьи Арашуковых

В Карачаево-Черкесской Республике сохраняется влияние семьи Арашуковых на местную элиту, пишет «Лента.ру» со ссылкой на высокопоставленный источник в руководстве КЧР.
Обновлено в 05:21
Интернет

Google удаляет 29 вредоносных фото-приложений из Play Store

Компания Google удаляет 29 вредоносных фото-приложений из Play Store.
Обновлено вчера в 07:34
Общество

Признаки зависимости от соцсетей назвала психиатр из Германии

Депрессия и ложная самооценка по мнению психиатра из Германии Ирис Хаут являются основными индикаторами, указывающими на зависимость от соцсетей.
Обновлено вчера в 22:47
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