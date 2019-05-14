Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт 03:34
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник слабым ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,14% к предыдущему закрытию и достиг 2512,31 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,16% до 1209,45 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера
Жители протестуют против строительства на месте зеленой зоны храма святой Екатерины.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
В Кремле подтвердили встречу Путина с Помпео
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что центральной темой переговоров с Помпео станет продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Таможня возбудила дело из-за таблеток против курения в посылке
Столичная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении сотрудников интернет-магазина «Виаграгуру», которые заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep.
Обновлено в 00:34
Наука
Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние
Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет
В Ленинском районном суде начали рассматривать дело о взыскании компенсации за клад, который был передан государству.
Обновлено в 02:48
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Культура
Спектакль из Поднебесной откроет фестиваль Чехова
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой
«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Звезда «Мажора» уснул в машине соседки
Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода к власти на Украине команды избранного президента Владимира Зеленского министр иностранных дел страны Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Армейские беспилотники следят за лесными пожарами в Сибири
В мониторинге лесных пожаров военнослужащие задействуют расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", "Элерон-3", "Застава".
Обновлено в 05:58
Происшествия
Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора
Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Названы 5 «диетических» продуктов, не помогающих похудеть
Обновлено в 03:23
Футбол
Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020
Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Дамаск просит ООН обратить внимание на репрессии на востоке Сирии
Дамаск потребовал от Совета безопасности ООН обратить свое внимание на репрессии в отношении арабского населения восточной части Сирии.
Обновлено в 06:09
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Гаджеты
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Компания Lenovo объявила о выпуске своего первого в мире складной ноутбук.
Обновлено в 03:59
Экономика
Рост ВВП в Казахстане в январе-апреле составил 4%
"В январе–апреле рост ВВП ускорился до 4%. В январе–марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве", - сказал Даленов на заседании правительства.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Культура
Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым из-за съемок на Украине
Украинские власти довольно часто запрещают въезд в страну российским деятелям культуры, в основном из-за того, что они бывали в Крыму.
Обновлено в 06:05