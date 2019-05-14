Финансы

Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт 03:34

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник слабым ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,14% к предыдущему закрытию и достиг 2512,31 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,16% до 1209,45 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Торговые рынки России укрепляют позиции

ГЛАС.RU04:38

Торги на российском рынке акций начались ростом индексов

Росбалт03:34

Рынок акций РФ ускорил рост после старта торгов

ПРАЙМ03:09

Российские торги открылись ростом

Газета.Ru03:13

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:10
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Политика

Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы

Обновлено в 01:11
Общество

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера

Жители протестуют против строительства на месте зеленой зоны храма святой Екатерины.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

В Кремле подтвердили встречу Путина с Помпео

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что центральной темой переговоров с Помпео станет продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Таможня возбудила дело из-за таблеток против курения в посылке

Столичная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении сотрудников интернет-магазина «Виаграгуру», которые заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep.
Обновлено в 00:34
Наука

Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров

Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет

В Ленинском районном суде начали рассматривать дело о взыскании компенсации за клад, который был передан государству.
Обновлено в 02:48
Общество

Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой

В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
Экономика

Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе

Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Культура

Спектакль из Поднебесной откроет фестиваль Чехова

Обновлено вчера в 17:19
Общество

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

Обновлено в 06:09
Футбол

В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Политика

Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой

«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Звезда «Мажора» уснул в машине соседки

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Политика

В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина

После прихода к власти на Украине команды избранного президента Владимира Зеленского министр иностранных дел страны Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Транспорт

Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах

Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Кино

BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»

Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Армейские беспилотники следят за лесными пожарами в Сибири

В мониторинге лесных пожаров военнослужащие задействуют расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", "Элерон-3", "Застава".
Обновлено в 05:58
Происшествия

Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора

Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Здоровье

Названы 5 «диетических» продуктов, не помогающих похудеть

Обновлено в 03:23
Футбол

Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Дамаск просит ООН обратить внимание на репрессии на востоке Сирии

Дамаск потребовал от Совета безопасности ООН обратить свое внимание на репрессии в отношении арабского населения восточной части Сирии.
Обновлено в 06:09
Общество

Дачную амнистию продлят до 2022 года

Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Гаджеты

Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном

Компания Lenovo объявила о выпуске своего первого в мире складной ноутбук.
Обновлено в 03:59
Экономика

Рост ВВП в Казахстане в январе-апреле составил 4%

"В январе–апреле рост ВВП ускорился до 4%. В январе–марте он составлял 3,8%. Динамика обеспечена ускорением в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве", - сказал Даленов на заседании правительства.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Культура

Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым из-за съемок на Украине

Украинские власти довольно часто запрещают въезд в страну российским деятелям культуры, в основном из-за того, что они бывали в Крыму.
Обновлено в 06:05
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