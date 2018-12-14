По итогам девяти месяцев 2018 года оптовые цены на российские томаты впервые оказались ниже, чем на импортные, — на 8,6 руб. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр», собирающие такие данные с 2013 года.

с чего всё началось

Оптовые цены на российские помидоры по итогам девяти месяцев 2018 года впервые оказались ниже, чем на импортные. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой группы «НЭО Центр» сообщает 14 декабря РБК.

Российские томаты опустились в цене ниже импортных

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