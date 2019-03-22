Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейскихLenta.ru 08:43
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник. По его словам, была выявлена коррупционная составляющая при вынесении этого приговора.
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Судьи районного суда в Томской области уволились из-за приговора полицейским
Московский Комсомолец09:25
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