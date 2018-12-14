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Армия и оружие Армия и оружие Выигрышный флот: как воруют на ремонте вооружения Минобороны Речь идет о госконтракте на ремонт системы тропосферной связи на одном из объектов противоракетной обороны под Чеховым (Московская область).