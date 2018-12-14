Армия и оружие
Российские бомбардировщики покинули Венесуэлу
Российские бомбардировщики покинули ВенесуэлуМосковский Комсомолецвчера в 09:30
Ранее в США заявили, что на борту этихсамолетов может находиться ядерное оружие. В МИД России это опровергли это заявление.
Московский Комсомолецвчера в 09:30
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Армия и оружие
Полет российского ракетоносца Ту-160 в Венесуэле попал на видео
Обновлено вчера в 02:08
Армия и оружие
Шойгу предложил Мэттису обсудить вопросы соблюдения ДРСМД
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить имеющиеся у сторон разногласия относительно условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Войска ДНР приведены в полную боевую готовность
Воинские части провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
Генсек ООН обеспокоен решением Косово создать армию
Решение частично признанной республики Косово создать собственную армию вызвало обеспокоенность у генсека ООН Антониу Гутерреша.
Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие
Маневренный бой отработали мотострелки ВВО в Забайкалье
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры по поводу Сирии
Президенты Турции и Соединенных Штатов Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в пятницу, 14 декабря, провели телефонные переговоры.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие
Израиль создаст боевой противоракетный лазер
Обновлено вчера в 04:45
Армия и оружие
Глава минобороны Эстонии считает эстонских солдат лучшими в мире
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что эстонский солдат — лучший в мире солдат.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
КНДР сменила тактику для обхода санкций ООН на поставку нефти
Северная Корея изменила методы нелегальных поставок нефтепродуктов, что позволяет ей обходить санкции ООН, сообщает NBC со ссылкой на засекреченных доклад американских военных.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
Россия примет участие в военно-морских учениях Южной Кореи и Сингапура
Россия примет участие в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2019 году, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие
В США оценили авиапроект «PCA» для прорыва ПВО на основе С-400 и С-500
В материале Defense News говорится о том, что для замены существующих F-15C/D и F-22 ВВС США понадобится около 414 самолётов PCA.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Военнослужащие ЛНР сбили беспилотник ВСУ в районе Логвиново
«Вчера, в 14.40 в районе населенного пункта Логвиново военнослужащими Народной милиции был сбит очередной беспилотный летательный аппарат ВСУ типа «Фантом», производивший разведку», — сообщил Филипоненко.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
WSJ сообщила о краже секретных данных ВМС США китайскими хакерами
Китайские хакеры за последние полтора года неоднократно взламывали базы данных подрядчиков военно-морских сил США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие
Ванга предсказала развал Украины после краха на Донбассе
Посленеудачного наступления ВСУ на Донбассе Украина потеряет Закарпатскую область.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Кадры «охоты» Су-34 на новейший истребитель Су-35 попали на видео
На кадрах видео, опубликованных в Instagram fighter_bomber_ видно, как лазерно-телевизионная система в автоматическом режиме «ведет» впереди летящий истребитель Су-35.
Обновлено вчера в 09:20