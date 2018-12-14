Ранее в США заявили, что на борту этихсамолетов может находиться ядерное оружие. В МИД России это опровергли это заявление.

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Армия и оружие Армия и оружие Войска ДНР приведены в полную боевую готовность Воинские части провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность.

Армия и оружие Армия и оружие Генсек ООН обеспокоен решением Косово создать армию Решение частично признанной республики Косово создать собственную армию вызвало обеспокоенность у генсека ООН Антониу Гутерреша.

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Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры по поводу Сирии Президенты Турции и Соединенных Штатов Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в пятницу, 14 декабря, провели телефонные переговоры.

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Армия и оружие Армия и оружие Глава минобороны Эстонии считает эстонских солдат лучшими в мире Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что эстонский солдат — лучший в мире солдат.

Армия и оружие Армия и оружие КНДР сменила тактику для обхода санкций ООН на поставку нефти Северная Корея изменила методы нелегальных поставок нефтепродуктов, что позволяет ей обходить санкции ООН, сообщает NBC со ссылкой на засекреченных доклад американских военных.

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Армия и оружие Армия и оружие WSJ сообщила о краже секретных данных ВМС США китайскими хакерами Китайские хакеры за последние полтора года неоднократно взламывали базы данных подрядчиков военно-морских сил США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие Ванга предсказала развал Украины после краха на Донбассе Посленеудачного наступления ВСУ на Донбассе Украина потеряет Закарпатскую область.