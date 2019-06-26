Армия и оружие
Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу ХмеймимТАСС 15:03
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), при помощи которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 16:04, Вашингтон
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