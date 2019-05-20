Российские силы ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в СирииМоссовет 07:27

Российские силы ПВО отразили атаку террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает пресс-служба Миноброны РФ. Атаку на российскую авиабазу провели террористы из запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра».

Российские силы ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

Хоккей Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Экономика Ford Motor борется с излишней бюрократией в компании Американский автопроизводитель Ford Motor к концу августа планирует сократить 10% офисных служащих, то есть около 7 тыс. человек.

Культура Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер» Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщается на странице «Газпром-медиа холдинга» в Facebook.

Спорт Ученик Тутберидзе: Говорят, что в нашей группе ломают судьбы «Все говорят, что в нашей группе губят и ломают судьбы детей, но такого нет». — заявил Ерохов в интервью YuoTube-каналу Елены Родиной.

Экономика Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».

Происшествия В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Здоровье Врачи Морозовской больницы удалили 16-летней пациентке пятилитровую опухоль яичника Врачи Морозовской детской городской клинической больницы департамента здравоохранения Москвы удалили 16-летней пациентке гигантскую пятилитровую опухоль правого яичника.

Авто УАЗ напомнил об уникальном «Головастике» Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Общество В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.

Энергетика В Европе отказались платить России за «грязную» нефть Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.

Гаджеты Huawei отреагировал на действия Google Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.

Музыка Андрей Губин появился на телевидении после слухов о тяжелой болезни Российский певец Андрей Губин вышел в свет после новостей в СМИ о его болезни.

Религия В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.

Кино В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».

Происшествия В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.

Политика В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.

Политика Премьер-министр Украины объявил об отставке Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.

Шоу-бизнес Бари Алибасов опроверг слухи о разладе с Федосеевой-Шукшиной Соседи Бари Алибасова рассказали, что супруга не появляется дома у продюсера. Поэтому они сделали вывод, что те расстались.

Общество В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета Современные молодые пары женятся ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила глава комитета Госдумы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

Наука Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать Лабораторные и натурные эксперименты великих конструкторов космической техники Сергея Королева и Валентина Глушко предлагают оцифровать.

Общество Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10 Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.