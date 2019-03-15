Армия и оружие

Российские штурмовики Су-25 вернулись в СириюФАН 14:10

Российские штурмовики Су-25 вернулись на российскую авиабазу Хмеймим в САР. Об этом свидетельствуют данные со спутниковых снимков. Отметим, штурмовики Су-25 впервые с лета 2018 года появились на российской авиабазе Хмеймим.
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Израильская структура заявила о возвращении Су-25 ВКС РФ в Сирию

Военное обозрение22:58

Российские штурмовики Су-25 вернулись в Сирию

ФАН14:10

СМИ: Россия направила в Сирию штурмовики «Су-25»

Российский Диалог14:22

Российские Су-25 снова в Сирии. Предстоит операция в Идлибе?

Красная весна15:21

Российские штурмовики Су-25 вернулись на базу Хмеймим

Московский Комсомолец12:48

Россия вернула в Сирию штурмовики

Взгляд.ру12:37

Российские штурмовики вернулись в Сирию

Lenta.ru11:55
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Политика

Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность

Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
Обновлено в 14:03
Общество

Лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин умер в возрасте 91 года

На 92 году жизни скончался американский поэт Уильям Мервин, лауреат Пулитцеровской премии в области поэзии в 1971 и 2009 годах.
Обновлено в 23:14
Интернет

«Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть

"Яндекс" начал тестировать новый социальный сервис "Аура", который будет работать внутри собственного приложения компании.
Обновлено в 22:43
Армия и оружие

Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии

Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае

Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в деревне Бобровка Красноярского края, сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено в 23:09
Происшествия

В Ираке около 90 человек пострадали от удушья при утечке хлора

Около 90 человек пострадали от удушья в результате утечки хлора в городе Эль-Кут на востоке Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Ирака Сейфа аль-Бадра.
Обновлено в 21:27
Происшествия

У пятилетней девочки-маугли нашлись родственники

Пятилетнюю девочку обнаружили в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях.
Обновлено в 09:58
Космос

С космодрома во Флориде стартовала ракета Delta IV с военным спутником

В ночь на субботу, 16 марта, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала тяжелая ракета-носитель Delta IV с американским военным спутником связи WGS-10.
Обновлено в 23:04
Экономика

В Центробанке предупредили о росте цен

Инфляцию разогнали цены на овощи, которые выросли больше всего.
Обновлено в 02:39
Политика

Немецкий депутат призвал уважать итоги крымского референдума

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Обновлено в 20:43
Происшествия

Увеличилось число жертв теракта в Новой Зеландии

Отмечается, что речь идет о Мохсене аль-Мазини. После его смерти число жертв теракта достигло 50.
Обновлено в 19:48
Политика

Пушков прокомментировал новые санкции против России

Российский сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте Twitter прокомментировал санкции, введенные Канадой против России из-за ситуации на Украине и инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 21:48
Финансы

Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года

Курс доллара на Московской бирже к 19:30 мск 15 марта опустился ниже 65 рублей.
Обновлено в 13:40
Политика

National Interest заявил о победе России в санкционной войне

Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в статье для National interest заявила, что Россия побеждает в санкционной войне.
Обновлено в 20:53
Армия и оружие

У российских границ обнаружили ядерный бомбардировщик США

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США Boeing B-52H Stratofortress выполнял маневры возле границ России в районе Балтики.
Обновлено в 14:51
Политика

Однопартийцы поддержат сделку Мэй при условии ее отставки

12 марта во время голосования в палате общин британские депутаты во второй раз отвергли условия сделки с Брюсселем по Brexit.
Обновлено в 20:54
Политика

Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и главу ведомства Стивена Мнучина из-за персональных санкций, введенных против него в прошлом году.
Обновлено в 14:06
Политика

Мадуро счел терактом США аварию в электросетях Венесуэлы

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что авария в электросетях страны является устроенным США терактом.
Обновлено в 20:30
Политика

Нападавшие на посольство КНДР в Мадриде планировали смену власти — WP

На посольство Северной Кореи в испанском Мадриде нападали члены малоизвестной группировки, которая планирует смену власти в Пхеньяне, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Суд оставил стрелка из Новой Зеландии под арестом до 5 апреля

Окружной суд Крайстчерча оставил под стражей до 5 апреля Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечети.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие

В Риге оштрафовали военных из США за осквернение Памятника Свободы

Памятник Свободы был установлен в 1935 году в память о погибших за независимость Латвии борцах.
Обновлено в 15:03
Кино

Джеймс Ганн вернулся на пост режиссера «Стражей Галактики 3»

Напомним, Джеймс Ганн, режиссер первых двух частей "Стражей Галактики", был уволен руководством Disney под громкий хор возмущенных поклонников и соратников в июле прошлого года, после того как недоброжелатели раскопали его старые твиты с неуместными шутками.
Обновлено в 15:25
Политика

Экс-сотрудник разведки Пентагона признался в шпионаже в пользу Китая

Бывший сотрудник Разведывательного управление министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал свою вину в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.
Обновлено в 19:56
Политика

Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину

Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков оспорил решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата скончавшегося Нобелевского лауреата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину.
Обновлено в 15:09
Политика

Трамп ответил на вопрос об опасности «белого национализма»

Отмечается, что один из журналистов спросил главу государства, считает ли он "белый национализм" мировой угрозой.
Обновлено в 17:40
Общество

Российский депутат пойдет под суд за репост картинки о росте цен

В отношении депутата Ейского районного совета Александра Коровайного завели дело по статье 20.33 КоАП («Осуществление деятельности нежелательной организации») за репост картинки о росте цен, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Самолет-разведчик из США переночевал в аэропорту Новосибирска

Согласно информации новосибирского споттера, самолёт-разведчик приземлился в Новосибирске в четверг, 14-го марта вечером, сообщает региональный портал "НГС".
Обновлено в 18:01
Религия

РПЦ попросили Росимущество передать в ее владения музей Андрея Рублева

Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Представитель Началовой рассказала о состоянии певицы

Обновлено в 10:23
Хоккей

Шатаут Бобровского помог «Коламбусу» обыграть «Каролину»

"Коламбус Блю Джекетс" одолел "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:05
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Советский и российский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Во время испытаний в ДРА в ВВС СССР получил прозвище «Грач».
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