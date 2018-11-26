Российские бомбардировщики Су-24 пролетели над бельгийским фрегатом «Годеция» (Godetia), принимавшим участие в учениях НАТО в Балтийском море. Об этом сообщает De Standaard со ссылкой на телеканал VRT NWS.

Армия и оружие Армия и оружие Военнослужащий ВМС Украины сознался в провокации в Керченском проливе Украинский военнослужащий, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, который был задержан в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался во время допроса в провокации,передает ТАСС со ссылкой на видео допроса, распространенное ЦОС ФСБ.

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Армия и оружие Армия и оружие Сирия: боевики открыли огонь по провинциям Хама и Латакия

Армия и оружие Армия и оружие В Генштабе Украины сделали важное заявление о наступлении на Россию В руководстве Вооруженных сил Украины заявили об отсутствии желания нападать на Россию.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео пуска ракеты комплекса «Уран» с корвета «Громкий» Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".

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Армия и оружие Армия и оружие Американский беспилотник провел разведку у Керченского пролива Ранее в понедельник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14841 и позывным JONAS21, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировал вдоль черноморского побережья России, в том числе вблизи Керченского пролива.

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