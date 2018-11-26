Армия и оружие

Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами
Газета.Ru
11:58

Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT. Уточняется, что было совершено три полета. Как отмечается, инцидент произошел 22 ноября.
Газета.Ru11:58

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