Армия и оружие
Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами
Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатамиГазета.Ru11:58
Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT. Уточняется, что было совершено три полета. Как отмечается, инцидент произошел 22 ноября.
Газета.Ru11:58
Оценить
123 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Армия и оружие
ФСБ: За украинской провокацией стоит СБУ
Координацию украинских кораблей, задержанных российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе, осуществляли два сотрудника СБУ, сообщает пресс-служба ФСБ России.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие
Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска ракеты «Ураган» с корвета «Громкий»
Минобороны России предоставило видеозапись, на которой запечатлен пуск крылатой ракеты «Ураган» с корвета «Громкий».
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо
«В Москве самым решительным образом осуждают данную атаку террористов против мирных жителей Алеппо», — говорится в комментарии ведомства.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие
Танк Т-90 возглавил рейтинг самых смертоносных боевых машин
Американский журнал The National Interest поставил российский танк Т-90 на первое место в рейтинге самых смертоносных боевых машин.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Порошенко подписал указ о введении военного положения
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
СБУ завела дело об агрессивных действиях России в Керченском проливе
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против России по статье о развязывании и ведении агрессивной войны, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Россия закончила поставки истребителей Су-35 в Китай
Россия завершила поставки многофункциональных истребителей Су-35 в Китай в рамках контракта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Российские военные проведут проверку в рядах армии Эстонии
Российские военные специалисты получат информацию о находящихся в инспектируемом районе формированиях и воинских частях.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
Ливан ответил на сообщения об отказе от российской военной помощи
Заявление последовало после публикации ливанской газеты al-Akhbar, в которой говорилось, что Ливан отказался от российской помощи под давлением Соединенных Штатов.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
Почетное наименование «ударное» подтвердили 77 подразделений ЮВО
По итогам работы комиссии Главного управления боевой подготовки ВС РФ подтвердили почетное наименование «ударное» 77 рот и им равных подразделений.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
В Туве создано отдельное подразделение беспилотной авиации
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Воздушно-десантные войска создают подразделение научного прорыва
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Расчеты ПВО в Крыму полностью освоили боевое применение С-400
Специалисты, составляющие основу боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму, полностью освоили боевое применение комплексов С-400, «Тор-М2» и «Тунгуска», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Сирия новости 26 ноября 22.30: под огнем ИГ и SDF погиб ребенок, курды конфискуют жилые дома в Ракке
Курды: ведут перестрелки с ИГ у города Аль-Бахра в «Хаджинском кармане»; возобновили принудительную мобилизацию в Ракке; конфискуют дома мирных жителей вблизи границы с Турцией.
Обновлено в 14:30