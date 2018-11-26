Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT. Уточняется, что было совершено три полета. Как отмечается, инцидент произошел 22 ноября.

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ: За украинской провокацией стоит СБУ Координацию украинских кораблей, задержанных российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе, осуществляли два сотрудника СБУ, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео пуска ракеты «Ураган» с корвета «Громкий» Минобороны России предоставило видеозапись, на которой запечатлен пуск крылатой ракеты «Ураган» с корвета «Громкий».

Армия и оружие Армия и оружие МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо «В Москве самым решительным образом осуждают данную атаку террористов против мирных жителей Алеппо», — говорится в комментарии ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Танк Т-90 возглавил рейтинг самых смертоносных боевых машин Американский журнал The National Interest поставил российский танк Т-90 на первое место в рейтинге самых смертоносных боевых машин.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко подписал указ о введении военного положения Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране.

Армия и оружие Армия и оружие СБУ завела дело об агрессивных действиях России в Керченском проливе Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против России по статье о развязывании и ведении агрессивной войны, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Россия закончила поставки истребителей Су-35 в Китай Россия завершила поставки многофункциональных истребителей Су-35 в Китай в рамках контракта, сообщает "Интерфакс".

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные проведут проверку в рядах армии Эстонии Российские военные специалисты получат информацию о находящихся в инспектируемом районе формированиях и воинских частях.

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Армия и оружие Армия и оружие Почетное наименование «ударное» подтвердили 77 подразделений ЮВО По итогам работы комиссии Главного управления боевой подготовки ВС РФ подтвердили почетное наименование «ударное» 77 рот и им равных подразделений.

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