Армия и оружие
Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами
Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатамиГазета.Ru11:58
Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT. Уточняется, что было совершено три полета. Как отмечается, инцидент произошел 22 ноября.
Газета.Ru11:58
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Армия и оружие
Военнослужащий ВМС Украины сознался в провокации в Керченском проливе
Украинский военнослужащий, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, который был задержан в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался во время допроса в провокации,передает ТАСС со ссылкой на видео допроса, распространенное ЦОС ФСБ.
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Армия и оружие
Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе
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Армия и оружие
Сирия: боевики открыли огонь по провинциям Хама и Латакия
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Танк Т-90 возглавил рейтинг самых смертоносных боевых машин
Американский журнал The National Interest поставил российский танк Т-90 на первое место в рейтинге самых смертоносных боевых машин.
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Армия и оружие
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Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска ракеты «Ураган» с корвета «Громкий»
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено в 08:22
Армия и оружие
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Российские военные специалисты получат информацию о находящихся в инспектируемом районе формированиях и воинских частях.
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Армия и оружие
Командующий Северным флотом вручил награды лучшим военнослужащим
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Армия и оружие
Ливан отказался от российской военной помощи
В этом месяце Ливан отказался от предложения России о военной помощи, возможно, под давлением США, сообщили СМИ со ссылкой на ливанский источник.
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Армия и оружие
В Туве создано отдельное подразделение беспилотной авиации
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Расчеты ПВО в Крыму полностью освоили боевое применение С-400
Специалисты, составляющие основу боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму, полностью освоили боевое применение комплексов С-400, «Тор-М2» и «Тунгуска», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Воздушно-десантные войска создают подразделение научного прорыва
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
В Тюмени начался с сбор с сержантами инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации
В Тюмени начался с сбор с сержантами инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Обновлено в 14:32