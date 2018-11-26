Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT. Уточняется, что было совершено три полета. Как отмечается, инцидент произошел 22 ноября.

Армия и оружие Армия и оружие Военнослужащий ВМС Украины сознался в провокации в Керченском проливе Украинский военнослужащий, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, который был задержан в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался во время допроса в провокации,передает ТАСС со ссылкой на видео допроса, распространенное ЦОС ФСБ.

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: боевики открыли огонь по провинциям Хама и Латакия

Армия и оружие Армия и оружие Танк Т-90 возглавил рейтинг самых смертоносных боевых машин Американский журнал The National Interest поставил российский танк Т-90 на первое место в рейтинге самых смертоносных боевых машин.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко подписал указ о введении военного положения Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео пуска ракеты «Ураган» с корвета «Громкий» Минобороны России предоставило видеозапись, на которой запечатлен пуск крылатой ракеты «Ураган» с корвета «Громкий».

Армия и оружие Армия и оружие ОЗХО может отправить специалистов на место химической атаки под Алеппо Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в настоящий момент изучает возможность направления своих специалистов на место предполагаемой химической атаки под Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие Россия закончила поставки истребителей Су-35 в Китай Россия завершила поставки многофункциональных истребителей Су-35 в Китай в рамках контракта, сообщает "Интерфакс".

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные проведут проверку в рядах армии Эстонии Российские военные специалисты получат информацию о находящихся в инспектируемом районе формированиях и воинских частях.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий Северным флотом вручил награды лучшим военнослужащим Сегодня на Северном флоте (СФ) состоялось заседание Военного совета, на котором командующий СФ адмирал Николай Евменов вручил награды лучшим военнослужащим, поощренным за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.

Армия и оружие Армия и оружие Ливан отказался от российской военной помощи В этом месяце Ливан отказался от предложения России о военной помощи, возможно, под давлением США, сообщили СМИ со ссылкой на ливанский источник.

Армия и оружие Армия и оружие В Туве создано отдельное подразделение беспилотной авиации

Армия и оружие Армия и оружие Расчеты ПВО в Крыму полностью освоили боевое применение С-400 Специалисты, составляющие основу боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму, полностью освоили боевое применение комплексов С-400, «Тор-М2» и «Тунгуска», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Армия и оружие Армия и оружие Воздушно-десантные войска создают подразделение научного прорыва