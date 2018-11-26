Армия и оружие
Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами
Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатамиГазета.Ru11:58
Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT. Уточняется, что было совершено три полета. Как отмечается, инцидент произошел 22 ноября.
Газета.Ru11:58
Оценить
33 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Армия и оружие
Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе
"Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб", — заявил Лукашевич на заседании спецпостсовета ОБСЕ в понедельник.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов
Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые 25 ноября два раза нарушили границу РФ в Черном море и совершали опасное маневрирование.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо
Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у Керченского пролива
Ранее в понедельник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14841 и позывным JONAS21, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировал вдоль черноморского побережья России, в том числе вблизи Керченского пролива.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты комплекса «Уран» с корвета «Громкий»
Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
В Генштабе Украины сделали важное заявление о наступлении на Россию
В руководстве Вооруженных сил Украины заявили об отсутствии желания нападать на Россию.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Черноморский флот с начала года провел 200 различных учений
В Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева состоялось расширенное заседание Военного совета ЧФ, на котором были подведены итоги деятельности флота в завершающемся учебном году.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
National Interest назвал уникальной противолодочную систему «Пакет»
На пяти корветах проекта «Стерегущий» Военно-морского флота России установлены уникальные противолодочные и противоторпедные системы «Пакет», у которых нет аналогов в мире.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
ВВС США, Британии и Франции проведут учения с применением F-35
ВВС США, Великобритании и Франции проведут на этой неделе совместные учения Point Blank.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
Россия закончила поставки истребителей Су-35 в Китай
Россия завершила поставки многофункциональных истребителей Су-35 в Китай в рамках контракта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В Ираке ликвидировали высокопоставленного лидера ИГ
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Почетное наименование «ударное» подтвердили 77 подразделений ЮВО
По итогам работы комиссии Главного управления боевой подготовки ВС РФ подтвердили почетное наименование «ударное» 77 рот и им равных подразделений.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Российские военные проведут инспекцию в армии Эстонии
Эстонские инспекторы совершат наблюдательный полет над Россией >> По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, проверка проводится для определения масштабов деятельности эстонской армии в пределах указанного района или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Расчеты ПВО в Крыму полностью освоили боевое применение С-400
Специалисты, составляющие основу боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму, полностью освоили боевое применение комплексов С-400, «Тор-М2» и «Тунгуска», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Елабужский военный комиссариат проводит отбор граждан для прохождения военной службы по контракту в 90-й танковой дивизии
Военный комиссариат по городу Елабуга и Елабужскому району Республики Татарстан проводит отбор в воинские части 90-й танковой дивизии граждан, отслуживших в Вооруженных Силах Российской Федерации или имеющих высшее и среднее профессиональное образование, ранее не проходивших военную службу и имеющих право выбора службы по контракту вместо военной службы по призыву.
Обновлено в 08:48