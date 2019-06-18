Армия и оружие
Российские самолеты-амфибии Бе-200 начнут поставлять в США в 2020 годуКрасная весна 06:40
Поставки в Чили планируется начать в 2020 году. Напомним, контракт на поставку десяти самолетов Бе-200 в США был подписан 8 сентября 2018. Благодаря этому контракту, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева избежал американских санкций.
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Интернет
Facebook запустит свою криптовалюту Libra
Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.
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В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Спорт
Зеппельт прокомментировал допинг-скандал в Чувашии
Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал допинг-скандал, который произошел в Чувашии, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России
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Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в его отравлении
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Авто
Цены на все модели Lada повысит АвтоВАЗ
Обновлено в 04:38
Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Происшествия
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Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Интернет
В Telegram запущен бот для поиска украденных паролей
Эксперт из Казахстана Батыржан Тютеев запустил робота (программу) на платформе Telegram, который позволяет пользователям выяснить, присутствует ли их пароль в базах утечек данных.
Обновлено в 04:30
Хоккей
Херсли покинет СКА и перейдёт в другой клуб КХЛ
Шведский защитник Патрик Херсли не станет подписывать новое соглашение с питерским СКА, при этом он продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге, сообщил представляющий интересы игрока агент Глеб Чистяков.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Футбол
В ФИФА прокомментировали арест Платини
В пресс-службе ФИФА сообщили, что в организации осведомлены об аресте бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в получении взятки за проведение ЧМ-2022 в Катаре.
Обновлено в 07:10
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Общество
Госдума приняла закон о статусе паломников
Документом в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" вводятся понятия "паломник" и "паломническая деятельность", для них предусмотрен специальный правовой статус, который до сегодняшнего дня отсутствовал.
Обновлено в 06:59
Политика
Партия Порошенко потеряла позиции в парламентской гонке
На втором месте идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с рейтингом 11 процентов, далее следует «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать 8,7 процента опрошенных, 8,3 процента симпатизируют партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 08:02
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Общество
В российском городе приземлился самолет НАТО
В мае Генштаб Испании показал фотографии самолетов ВВС России, которые перехватила воздушная полиция НАТО.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги Миронов найден мертвым в Москве
Обновлено вчера в 11:31
Шоу-бизнес
«Иди покушай!» - фанаты просят Шишкову перестать издеваться над организмом
Обновлено в 05:05
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Гаджеты
Microsoft добавит новую кнопку на клавиатуру. Впервые за 25 лет
Интересно, что клавиатура принципиально не менялась с 1994 года, когда и появились специальные клавиши Microsoft.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Гаджеты
Microsoft вернула в онлайн-магазин ноутбуки Huawei
Ранее News.ru сообщил, что в конце мая из предложений онлайн-магазина Microsoft исчез ноутбук Huawei MateBook X Pro, но в розничной продаже устройства китайского производителя всё ещё оставались доступны покупателям.
Обновлено в 05:28
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР
Флаг СССР был поднят утром 17 июня над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Об этом сообщает газета Expressen.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России.
Обновлено в 08:08