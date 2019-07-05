Экономика
Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктовГазета.Ru вчера в 03:54
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно ассоциации, импорт можно ограничить в том числе за счет повышения ввозных пошлин.
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Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов в Россию на девять месяцев
Взгляд.ру05 июля в 12:38
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