Экономика

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктовРИА Новости вчера в 10:55

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин. Об этом говорится в письмах, текст которых есть в распоряжении РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российские садоводы требуют у Минсельхоза ввести запрет на импорт фруктов

URA.Ruвчера в 14:20

Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов в Россию на девять месяцев

Взгляд.рувчера в 12:38

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов

РИА Новостивчера в 10:55

Российские садоводы попросили ограничить импорт фруктов

News.ruвчера в 11:57

Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов на 9 месяцев в году

Интерфаксвчера в 11:54

Садоводы Ставрополья и Кубани просят ограничить импорт косточковых фруктов

ТАССвчера в 11:00

Российские садоводы предложили временно запрещать импорт фруктов

Lenta.ruвчера в 13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Политика

Комитет ПА ОБСЕ возложил на Россию ответственность за срыв ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу, 6 июля, подержал включение в проект резолюции поправки, в соответствии с которой Россия якобы несет ответственность за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:04
Здоровье

Психолог рассказал, что обидчивость и гнев опасны для здоровья

Кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Евгений Сафонов в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказал, что обидчивые люди часто страдают сердечными заболеваниями и подвержены развитию рака.
Обновлено в 01:15
Игры

Тестирование PvP в Gears 5 стартует 19 июля

Обновлено в 02:44
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

Обновлено в 03:10
Происшествия

В истязании семилетней девочки в Ингушетии подозревается её тётя

Самолёт с семилетней девочкой, которую, предположительно, пытала её тётя, вылетел из Магаса в Москву. Ребёнка поместят в центр Рошаля.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Общество

Московское метро выпустило «Тройку» с изображением большой панды

Обновлено в 03:43
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике

Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Посол отреагировал на спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях России

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не обсуждает спекуляции американского разведуправления минобороны о якобы проводимых испытаниях ядерных боезарядов малой мощности.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Космос

На Марсе начался новый «сезон бурь»

Недавно исследователи сообщили, что в мае текущего года на Марсе начался новый сезон пылевых бурь.
Обновлено 04 июля в 16:50
Единоборства

Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов

Обновлено в 02:06
Происшествия

В багажной службе Шереметьево начались увольнения

Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.
Обновлено вчера в 07:06
Культура

Названы любимые песни Назарбаева

Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО

Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Дональд Трамп: США могут подвергнуться нападению НЛО

«Были люди, которые говорили, что они что-то видели», - ответил президент США на вопрос журналиста Fox News, касающийся появившейся в мае информации о столкновении американской авиации с армадой НЛО.
Обновлено в 05:21
Политика

Журналист из США восхитился Крымом

Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Энергетика

«Нафтогаз»: английский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream

"Нафтогаз Украины" проинформировал, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал "Газпром" при получении дивидендов от Nord Stream внести $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Экономика

Мутко рассказал о выплатах пострадавшим от паводка в Иркутской области

Обновлено в 04:42
Происшествия

В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв

Обновлено в 04:10
Экономика

Лучшее за неделю: чем опасен голосовой помощник банка и как ЦБ будет оценивать эффективность инвестиций НПФ

Директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ РФ Кирилл Пронин рассказал Банки.ру, как регулятор планирует оценивать эффективность инвестиций НПФ и во что они смогут вкладывать деньги клиентов.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Отравивший и ограбивший пассажира таксист задержан в Москве

Столичные полицейские задержали таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы

Обновлено в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное