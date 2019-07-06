Экономика
Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктовРИА Новости вчера в 10:55
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин. Об этом говорится в письмах, текст которых есть в распоряжении РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов в Россию на девять месяцев
Взгляд.рувчера в 12:38
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Политика
Комитет ПА ОБСЕ возложил на Россию ответственность за срыв ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу, 6 июля, подержал включение в проект резолюции поправки, в соответствии с которой Россия якобы несет ответственность за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:04
Здоровье
Психолог рассказал, что обидчивость и гнев опасны для здоровья
Кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Евгений Сафонов в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказал, что обидчивые люди часто страдают сердечными заболеваниями и подвержены развитию рака.
Обновлено в 01:15
Игры
Тестирование PvP в Gears 5 стартует 19 июля
Обновлено в 02:44
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
Обновлено в 03:10
Происшествия
В истязании семилетней девочки в Ингушетии подозревается её тётя
Самолёт с семилетней девочкой, которую, предположительно, пытала её тётя, вылетел из Магаса в Москву. Ребёнка поместят в центр Рошаля.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике
Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Посол отреагировал на спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях России
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не обсуждает спекуляции американского разведуправления минобороны о якобы проводимых испытаниях ядерных боезарядов малой мощности.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Космос
На Марсе начался новый «сезон бурь»
Недавно исследователи сообщили, что в мае текущего года на Марсе начался новый сезон пылевых бурь.
Обновлено 04 июля в 16:50
Единоборства
Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
Обновлено в 02:06
Происшествия
В багажной службе Шереметьево начались увольнения
Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.
Обновлено вчера в 07:06
Культура
Названы любимые песни Назарбаева
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Дональд Трамп: США могут подвергнуться нападению НЛО
«Были люди, которые говорили, что они что-то видели», - ответил президент США на вопрос журналиста Fox News, касающийся появившейся в мае информации о столкновении американской авиации с армадой НЛО.
Обновлено в 05:21
Политика
Журналист из США восхитился Крымом
Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Энергетика
«Нафтогаз»: английский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream
"Нафтогаз Украины" проинформировал, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал "Газпром" при получении дивидендов от Nord Stream внести $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Обновлено в 04:10
Экономика
Лучшее за неделю: чем опасен голосовой помощник банка и как ЦБ будет оценивать эффективность инвестиций НПФ
Директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ РФ Кирилл Пронин рассказал Банки.ру, как регулятор планирует оценивать эффективность инвестиций НПФ и во что они смогут вкладывать деньги клиентов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Отравивший и ограбивший пассажира таксист задержан в Москве
Столичные полицейские задержали таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
Обновлено в 03:30