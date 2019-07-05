Экономика
Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктовРИА Новости 10:55
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин. Об этом говорится в письмах, текст которых есть в распоряжении РИА Новости.
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