Экономика

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктовРИА Новости 10:55

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин. Об этом говорится в письмах, текст которых есть в распоряжении РИА Новости.
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