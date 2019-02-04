Экономика
Российские ритейлеры снизили цены на iPhone XRМоллы.Ru вчера в 08:30
Торговые сети, специализирующиеся на продаже электроники, объявили о снижении цен на iPhone XR. Как сообщает «Коммерсантъ», в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо» и re:Store цены на флагманский смартфон Apple теперь начинаются от 59 990 вместо 63 990 рублей.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Общество
Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками
Росстандарт планирует внести в Госдуму законопроект, который избавит россиян от забот по проверке правильности работы счетчиков воды и обязанности проводить их проверку.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
ЦБ запустил робота по поиску финансовых пирамид
ЦБ запустил в интернете робота по поиску нелегальных финансовых пирамид, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
Обновлено в 00:36
Авто
Renault обновила бюджетный кросс-хэтчбек Renault Kwid
Renault Kwid создан на платформе CMF-A, а длина автомобиля составляет 3 680 мм и в Индии она оснащается 0,8 и 1,0-литровым мотором с отдачей 54 и 68 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 15:24
Общество
На Гавайях предложили запретить продажу сигарет людям младше ста лет
В парламент Гавайев внесли законопроект о запрете продавать сигареты людям младше 100 лет, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие
В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Опубликованы имена погибших в доме на Никитском бульваре
В пожаре в доме на Никитском бульваре погибли, по уточненным данным, семь человек.
Обновлено вчера в 06:26
Авто
KIA представит в апреле новый компактный кроссовер
Компания KIA представит в апреле на автосалоне в Нью-Йорке свой новый компактный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Париже в результате пожара погибли семь человек
По последним данным, в результате инцидента погибли не менее семи человек, еще 27 пострадали.
Обновлено в 00:09
Здоровье
В Кузбассе из-за радиоактивного газа закрыли детский сад
Обновлено в 01:17
Экономика
Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск из-за растраты
Заместитель председателя СК России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что следствие объявило в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича.
Обновлено вчера в 19:15
Авто
KIA объявила российские цены на новый седан K900
Компания KIA объявила российские цены и комплектации нового флагманского седана K900.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»
Субсидии для оплаты коммунальных услуг — "огромный миф", который разваливает экономику Украины, заявил бывший министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:10
Интернет
Viber полностью обновит дизайн и введет чаты со скрытыми номерами
В мессенджере появились чаты со скрытыми номерами, благодаря которым пользователи могут общаться друг с другом, не спрашивая у собеседника номер мобильного телефона.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Брутальный УАЗ «Хантер» засветился в рекламе мексиканского штата
Мексиканское рекламное агентство для привлечения туристов решило использовать в своей рекламе образ брутального российского внедорожника.
Обновлено в 00:59
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Обновлено вчера в 06:55
Спорт
Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок
Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
Обновлено вчера в 15:03
Общество
В Госдуме предложили проводить в школах уроки отцовства
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил проводить для учеников старших классов уроки отцовства.
Обновлено в 01:01
Происшествия
ФСБ задержала замглавы департамента полетов «Аэрофлота»
Якимчук — заместитель директора департамента производства полетов «Аэрофлота», которым руководит руководит Игорь Бурыкин.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Кубанский чиновник выдал сиротам квартиры в бараке для заключенных
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве в 2018 году
В 2018 году среднемесячная начисленная зарплата в столице составила 80 881 рубль.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В США у торгового центра прогремел взрыв
В американском городе Альбукерке в штате Нью-Мексико прогремел взрыв у торгового центра. Об этом 4 февраля сообщил портал KOB 4.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду
Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
Прокуратура объяснила секретность дела о гибели группы Дятлова
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Названа причина заражения курсантов в Ульяновском суворовском училище
Носителями заболевания, которое нашли у курсантов Ульяновского суворовского училища, являются животные.
Обновлено 03 февраля в 19:33
Общество
В Челябинске отменили занятия в школах
Занятий в школах Челябинска не будет из-за похолодания 5 февраля, сообщает Единая диспетчерская служба города.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
27 процентов российских школьников столкнулись с травлей
Специалисты выяснили, что 27,5 процентов школьников из России сталкиваются с травлей. По всему миру доля таких подростков еще выше – 35 %.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Продукты обеспечат знаком гарантии от недовеса и недолива
Знак будет гарантировать, что объем расфасованной продукции находится в пределах допустимой погрешности и соответствует фактически заявленному, рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено вчера в 06:37
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция защиты
Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова
Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено вчера в 14:46