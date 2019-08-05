Экономика
Пять лет продэмбарго: как санкции подстегнули развитие агросектораТВ Центр 04:53
Ограничения в торговле между странами, которые, казалось бы, должны сказаться на всех участниках конфликта, порой имеют и положительный эффект. Вот уже пять лет в России действует продовольственное эмбарго - как зеркальный ответ на санкции в отношении нашей страны.
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За последние 5 лет Россия сократила импорт продовольствия на треть - Минсельхоз
Milknews.ruвчера в 10:39
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