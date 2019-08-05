Ограничения в торговле между странами, которые, казалось бы, должны сказаться на всех участниках конфликта, порой имеют и положительный эффект. Вот уже пять лет в России действует продовольственное эмбарго - как зеркальный ответ на санкции в отношении нашей страны.

Пять лет продэмбарго: как санкции подстегнули развитие агросектора

Политика Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.

Футбол «Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном» Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».

Общество Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним Екатерина Белых сообщила о разводе со своим супругом, бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, отбывающим срок по делу о коррупции.

Армия и оружие На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.

Политика Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.

Политика Украина нашла альтернативу российскому топливу Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.

Армия и оружие Секретный справочник США по войне с Россией опубликован в Сети В Сети опубликован секретный военный справочник США, в котором идет речь о том, как победить Россию в гибридной войне, сообщают американские СМИ.

Армия и оружие Болтон прокомментировал новые пуски ракет КНДР Очередные ракетные пуски КНДР могут свидетельствовать о том, что они дорабатывают этот тип ракет, президент США Дональд Трамп пристально следит за ситуацией, заявил во вторник советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Общество Семье, в которой родились четверняшки, подарили квартиру Семья Морозовых, в которой родилось сразу четверо малышей, получила в подарок от города квартиру.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Экономика МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.

Происшествия Девушку избили и облили кислотой в центре Москвы В Москве девушку избили и облили кислотой в ночь на 6 августа.

Транспорт В Донбасс вернутся украинские поезда В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Экономика Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.

Кино Анна Исаева требует остановить съемки фильма о Юлии Началовой Пресс-секретарь покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева выступила с требованием остановить съемки фильма об артистке и прекратить наживаться на ее имени.

Политика Пушков объяснил слова генсека НАТО о Крыме Сенатор Алексей Пушков в Twitter объяснил, что означает недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что возвращение полуострова в состав России стало возможным из-за роста соперничества между «великими державами», в котором Россия «более напориста».

Общество СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.

Общество Садовничий призвал студентов МГУ к аккуратности из-за митингов Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал студентов вуза серьезно обдумывать участие в акциях протеста, передает «Интерфакс».

Политика На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.