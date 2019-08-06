Экономика
Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбаргоМосква 24 вчера в 12:13
Ровно пять лет назад, 6 августа, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении ЕС, США и некоторых других государств в ответ на антироссийские санкции. С этого момента в страну запретили ввозить ряд импортных продуктов, в том числе сыр, колбасы, рыбу, овощи и фрукты.
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с чего всё началось
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Коммерсантъ05 августа в 17:20
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Пятилетие продэмбарго. Итоги и векторы развития агропромышленного комплекса России
ТАСС05 августа в 17:16
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