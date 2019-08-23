Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России.

с чего всё началось

Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.

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