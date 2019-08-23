Общество
Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указовLenta.ru 03:08
Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
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Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
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Общество
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