Армия и оружие
Российские разведывательно-дозорные машины добрались до СербииВести.Ru 07:48
Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества. Об этом сообщило Минобороны Сербии, уточнив, что в ходе доставки бронетехники российским авиаперевозчиком не возникло каких-либо препятствий.
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