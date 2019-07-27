Армия и оружие

Российские разведывательно-дозорные машины добрались до СербииВести.Ru 07:48

Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества. Об этом сообщило Минобороны Сербии, уточнив, что в ходе доставки бронетехники российским авиаперевозчиком не возникло каких-либо препятствий.
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