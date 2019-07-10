Спорт

Российские рапиристы стали третьими в командном турнире УниверсиадыRT на русском 09 июля в 14:20

Чемпионами стали хозяева соревнований, а вторыми — спортсмены из Южной Кореи. Ранее пловец Егор Куимов стал чемпионом Универсиады на дистанции 100 м баттерфляем.
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Башкирские рапиристы в составе сборной завоевали медали Всемирной универсиады

Московский Комсомолец10 июля в 04:30

Российские рапиристы завоевали бронзу в командном турнире на Универсиаде

РИА Новости09 июля в 14:45

Российские рапиристы взяли бронзу Универсиады в командном турнире

Sportbox.RU09 июля в 12:55

Российские рапиристы завоевали бронзовые медали Универсиады в командном турнире

ТАСС09 июля в 13:07

Российские рапиристы взяли бронзу Универсиады в командном турнире

Матч ТВ09 июля в 12:55

Российские рапиристы стали третьими в командном турнире Универсиады

RT на русском09 июля в 14:20

Российские рапиристы – бронзовые призёры Универсиады в командном турнире

Весь спорт09 июля в 11:37
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь

В поездке премьер-министра сопровождают полпред президента в СКФО Александр Матовников и губернатор Владимир Владимиров, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Футбол

CAS оставил в силе 10-летнее отстранение «Скендербеу» от еврокубков

В конце марта 2018 года УЕФА отстранил «Скендербеу» от еврокубков на 10 лет и обязал выплатить штраф в размере € 1 млн.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Экономика

Прожиточный минимум Минтруд хочет повысить на 4%

Увеличить по итогам второго квартала 2019 года на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения предложил Минтруд.
Обновлено в 03:25
Авто

В России Bugatti и Tesla ускользнули от «налога на роскошь»

Правда, в качестве примеров аудиторы палаты наряду с Bugatti Veyron Grand Sport приводят почему-то и Tesla Model S, которая, будучи экологически дружественым электрокаром, могла бы, наоборот, претендовать на налоговые льготы.
Обновлено в 03:57
Политика

Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала

Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Футбол

Арсенал (Тула) — Динамо 1:1

Кардозу вошел в историю нового чемпионата, как автор первого гола. Начало встречи осталось за "Динамо".
Обновлено в 13:31
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет

Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Футбол

Виктория Лопырева высказалась о Собчак и дала ей совет

Обновлено в 13:00
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В отеле в Сомали произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Наука

Новое устройство одновременно вырабатывает энергию и очищает воду

Обновлено в 09:14
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Общество

Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём

Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено в 09:44
Культура

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Тихом океане ВМС США захватили корабль с 7 тоннами кокаина

Обновлено в 08:52
Энергетика

Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму

Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
Обновлено в 12:17
Общество

После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице

После выходки с обращением к Путину Габуния вообще не показывается на улице.
Обновлено в 12:20
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова дала эффективные советы по уходу за собой

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Футбол

Скалони продлит контракт со сборной Аргентины до 2022 года

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони будет руководить командой в матчах отбора к ЧМ-2022, сообщает Goal.
Обновлено в 13:10
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