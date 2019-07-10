Спорт
Российские рапиристы стали третьими в командном турнире УниверсиадыRT на русском 09 июля в 14:20
Чемпионами стали хозяева соревнований, а вторыми — спортсмены из Южной Кореи. Ранее пловец Егор Куимов стал чемпионом Универсиады на дистанции 100 м баттерфляем.
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Башкирские рапиристы в составе сборной завоевали медали Всемирной универсиады
Московский Комсомолец10 июля в 04:30
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
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