Российские ракетоносцы совершили 13-часовой полет над северными морямиВзгляд.ру вчера в 15:23

На отдельных этапах полета российские самолеты сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии и Дании, передает РИА «Новости». Плановый полет Ту-160 над нейтральными водами продолжался более 13 часов. Российские экипажи отработали дозаправку в воздухе.

Политика Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.

Авто Нехватка парковок уйдёт в прошлое Китайцы нашли гениальное решение обеспечения парковкой всех желающих, сообщает DEITA.

Общество Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.

Политика ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.

Общество Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.

Шоу-бизнес Ольга Слуцкер трогательно простилась с умершим папой Слуцкер была немногословной, рассказывая о трагедии. Ольга кратко простилась с папой, отметив, что она и его близкие будут очень скучать.

Экономика В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Политика Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил с призывом к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд провести обсуждение с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций и контрмер России после произошедшего ранее уничтожения 72 тонн эстонской кильки на территории РФ.

Шоу-бизнес Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.

Общество Новое образование в Южно-Сахалинске: каждый ребенок должен найти свою успешность Впервые прогуливаясь по неизвестному городу России и проходя мимо общеобразовательной школы, вы практически всегда поймете, что именно в этом здании дети делят дроби, находят в предложениях подлежащее и сказуемое и рассказывают наизусть стихи Ахматовой и Блока.

Интернет Южная Корея запустит 5G-сеть 5 апреля Южная Корея заявила о намерении запустить первую в мире сеть 5G в ближайшую пятницу, 5 апреля.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.

Культура В Бурятии началась продажа билетов на фестиваль «Голос кочевников» Полная программа фестиваля будет объявлена в ближайшее время. Билеты можно приобрести в кассе Бурятской филармонии или на сайте kassy.ru.

Шоу-бизнес Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу Психическое здоровье известной поп-исполнительницы Бритни Спирс пошатнулось из-за проблем с отцом.

Здоровье В Омской области из пробирки родились 143 ребенка В 2018 году в Омской области родились 21 266 детей, 143 из них появились на свет с помощью ЭКО.

Происшествия Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

Футбол Адвокат Мамаева объяснил веселье футболиста после решения суда Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева объяснил, почему футболист улыбался и пребывал в отличном настроении после оглашения судом решения о продлении ареста до сентября.

Кино Минюст против Спилберга: Сможет ли Netflix бороться за «Оскар» Министерство юстиции США предупредило Академию кинематографических искусств и наук (вручает премии «Оскар»), что любые попытки ограничить возможность Netflix и других потоковых сервисов выдвигать фильмы на «Оскар» могут нарушать антимонопольное законодательство, пишет Variety.

Здоровье Россельхознадзор забраковал молоко в Приморье В Приморье Россельхознадзор обнаружил некачественное молоко, сообщает otvprim.ru.

Интернет Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.

Общество Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.

Происшествия В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

Энергетика Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.