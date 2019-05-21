Армия и оружие

Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья СШАLenta.ru 09:23

Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов. Они также проследовали над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей. В общей сложности бомбардировщики находились в воздухе более 12 часов.
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Четыре Ту-95МС выполнили 12-часовой полёт над Арктикой

RT на русском07:54

Российские ракетоносцы Ту-95 пролетели вдоль берегов Аляски

РБК08:36

Российские «медведи» пролетели у побережья Аляски

Телеканал 360°08:21

Четыре стратегических ракетоносца России выполнили 12-часовой полет

Московский Комсомолец08:00

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы

Газета.Ru08:39

ВВС США сопроводили российские ракетоносцы при полете над Арктикой

РИА Новости07:53

Четыре российских ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски

ТАСС07:52
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Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика

Советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте

Андрей Богдан, советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что глава государства в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.
Обновлено в 09:30
Финансы

Индекс Московской биржи побил исторический рекорд

Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,1% и установил новый исторический максимум на отметке 2600 пунктов.
Обновлено в 05:39
Хоккей

Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:32
Общество

В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом

Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 10:21
Политика

Украина досрочно вступает в парламентскую избирательную кампанию

Украина, не успев опомниться от президентских выборов, вступает в новую, парламентскую избирательную кампанию.
Обновлено в 08:55
Космос

Как Солнце «качает» воду с Марса

Оба демонстрируют наличие в круговороте воды на Марсе "бутылочного горлышка", которое вода может преодолеть лишь в определенное время перигелия.
Обновлено в 05:59
Политика

В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа

В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда

Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 00:47
Общество

Дачники Подмосковья нашли способ уничтожения борщевика

Как поясняет дачник, первые ростки борщевика появляются в конце мая, через месяц — вторые. В третий раз растение цветет в конце августа.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

В Польше назвали сигналом России увеличение числа военных США в стране

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что решение об увеличении численности американских войск в стране станет предостережением для Кремля.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Убийство комбата ДНР попало на видео

Обновлено в 06:54
Происшествия

Полицейские спасли запертого в доме медвежонка под Ростовом

Полицейские установили, что дом сдавался в аренду, после того, как жильцы съехали хозяйка, не проверяла, что они там оставили.
Обновлено в 09:05
Общество

Телеведущий Соловьев заявил, что приедет в Екатеринбург «гонять бесов»

Телеведущий Владимир Соловьев вновь оскорбил жителей Екатеринбурга, выступающих против строительства храма в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 09:19
Футбол

«Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистами «Севильи»

Сразу два футболиста «Севильи» могут продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает ABC de Sevilla.
Обновлено в 10:26
Гаджеты

Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Китайская корпорация Huawei объявила, что ее собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено вчера в 17:42
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

Обновлено вчера в 11:44
Энергетика

Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла в 1,5 раза - до 107,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:27
Политика

Воронеж посетит Дмитрий Медведев

Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 01:49
Политика

Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию

Франция подтвердила, что не стала отправлять президенту России Владимиру Путину приглашение на празднование годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.
Обновлено в 08:36
Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Общество

Экс-чиновника Латвии оштрафовали за газету на русском языке

В Латвии оштрафовали бывшего исполнительного директора Лиепайской думы Эдгара Ратса на €70 за издание газеты на русском языке.
Обновлено в 09:10
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Транспорт

В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Общество

В Лондоне откроется сад по проекту Кейт Миддлтон

В Лондоне скоро откроется цветочная выставка Chelsea Flower Show — там представят сад, разбитый по проекту Кейт Миддлтон.
Обновлено вчера в 09:30
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн автомобилей Lada, Renault и Nissan

Обновлено в 04:43
Музыка

Голограмма Уитни Хьюстон собирается на гастроли

Обновлено в 10:03
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